L’Inter esulta: la doppia firma è quasi ufficiale

Il calciomercato dell’Inter partirà nei prossimi giorni da due colpi fondamentali per l’anno prossimo: la doppia firma è in arrivo

Chiusa una stagione comunque positiva, nonostante lo scudetto sfumato, per l’Inter è già tempo di tornare a lavoro in sede di calciomercato. Il piano di Marotta e Ausilio è chiaro: rinforzare con i giusti innesti la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, rimanendo competitivi in Serie A e provando ad avanzare il più possibile anche in Champions League.

È per questo che, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi, sarebbero in arrivo ben due ufficialità per il club meneghino. Nel fine settimana è atteso a Milano Steven Zhang e con lui due firme assolutamente fondamentali per la nuova stagione dell’Inter.

Inzaghi e non solo: doppia firma, l’Inter può gioire

Da un lato vi è sicuramente la decisione, ormai consolidata da tempo, sul futuro di Simone Inzaghi nella Milano nerazzurra. Il tecnico, infatti, ha da tempo un accordo fino al 30 giugno 2024 a 5,5 milioni di euro netti a stagione. Una continuità, quella che vuole fortemente Zhang per la panchina dell’Inter, a cui seguirà un colpo che ormai da settimane infiamma gli animi degli interisti. La rosea sottolinea come la telenovela legata all’approdo di Paulo Dybala a Milano sia ormai stata definita. L’argentino ha dato mandato al suo entourage di chiudere la trattativa, avendo ormai scelto l’Inter come sua prossima squadra. Ingaggio da 6 milioni netti per i prossimi quattro anni, con premio alla firma e bonus che possono portarlo ad aggiungere un altro milione allo stipendio.

Dybala ha voluto fortemente l’Inter e ormai l’affare può considerarsi virtualmente chiuso: vanno limati alcuni dettagli ma anche grazie all’appoggio della mamma della ‘Joya’, i nerazzurri hanno conquistato l’argentino. I colloqui, non si sa se virtuali o di persona, proseguiranno con Antun nei prossimi giorni ma ormai la via è tracciata. La firma di Inzaghi è attesa a stretto giro, quella di Dybala seppur certa necessiterà di altro tempo, quando l’argentino rientrerà in Italia.

L’attaccante non rientrerà a stretto giro in Italia ma ha già parlato con il tecnico piacentino che gli ha esposto il percorso che ha in mente per lui all’Inter, a fianco al connazionale Lautaro Martinez.