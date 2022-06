Calciomercato Inter, nuovo asse in Premier: affare da 50 milioni

Inter sempre attiva anche sul mercato in uscita: il possibile affare in Premier League a 50 milioni di euro. Tutti i dettagli

“In futuro mi piacerebbe giocare in Premier League. Sto bene in Serie A, ma mi piace anche il campionato inglese”

“Tornare a giocare nell’Estudiantes? Sì, sicuramente. È l’unico club argentino in cui andresti? Non si può mai dire. Sto trascorrendo un buon momento in Europa e voglio rimanere qui ancora per qualche anno”. Prima di lasciare la Lazio per seguire Simone Inzaghi all’Inter, ‘El Tucu’ Correa aveva rivelato la propria volontà di giocare in Premier League. E nelle ultime ore proprio un club inglese avrebbe messo nel mirino l’attaccante argentino. Si tratta dell’ambizioso Newcastle, che potrebbe ‘finanziare’ il mercato in entrata di Marotta e Ausilio. Non solo per Correa: i ‘Magpies’, infatti, sono stati già accostati anche ad un altro big nerazzurro in bilico.

Calciomercato Inter, due cessioni illustri per i colpi in entrata

Alle prese con gli affari Dybala e Lukaku, la dirigenza dell’Inter dovrà sicuramente sfoltire l’attuale attacco, e il principale indiziato potrebbe essere proprio Correa. L’argentino ha mercato in Premier, con il Newcastle che potrebbe avanzare un’offerta complessiva di circa 50 milioni di euro che comprenda anche un altro big. Stiamo parlando di Stefan de Vrij: Il difensore olandese è in scadenza di contratto nel 2023 e figura tra i sacrificabili dell’Inter. La società inglese potrebbe così dare l’assalto ad entrambi, per una cifra complessiva intorno ai 50 milioni. Staremo a vedere.