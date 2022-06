Cento milioni, il PSG ne prende due: Inter e Milan nei guai

Il nuovo PSG di Luis Campos ha deciso di fare la spesa in Italia: pronti 100 milioni per un doppio colpo che inguaia le milanesi

Il mercato enta nel vivo. Con le grandi rivali europee che hanno già messo a segno colpi importanti – il City ha preso Haaland, il Liverpool Darwin Núñez, il Real Aurelien Tchuoameni – il PSG è pronto a rispondere. Per la verità già lo stesso colpo Kylian Mbappé, che pareva destinato alle Merengues, può essere considerato un ‘acquisto’, in qualche modo. Ma la dirigenza transalpina non vuole fermarsi qui.

Dando seguito alle indiscrezioni degli ultimi giorni, il PSG avrebbe deciso di affondare il colpo tra le sqaudre nel nostro campionato. Nel mirino sono finiti un giovane bomber, già ambìto da Inter, Milan e Juventus, ed un difensore centrale già colonna dei vicecampioni d’Italia.

PSG, pronti 100 milioni per il doppio colpo ‘italiano’

Secondo quanto riferito da Footmercato.net, Gianluca Scamacca e Milan Skriniar sono finiti nel mirino del nuovo Ds Luis Campos. Per il bomber del Sassuolo sarebbe già pronta un’offerta di 35 milioni, che però non sarebbe sufficiente per accontentare le richieste del coub neroverde. Che, forte della concorrenza per il suo gioiello, potrebbe arrivare a chiedere fino a 50 milioni. Cifra che se il PSG volesse mettere sul piatto, potrebbe farlo con relativamente pochi problemi.

Diversa, nel senso di più pericolosa per la società che detiene il cartellino dello slovacco, è quella legata al possibile assalto a Skriniar. I 65 milioni stanziati per l’ex Sampdoria potrebbero davvero far vacillare l’Inter, alle prese con il clamoroso doppio colpo Lukaku–Dybala. Nelle prossime settimane si attende la mossa concreta del club francese: i tifosi nerazzurri potrebbero masticare amaro…