Niente Skriniar, ora il PSG fa tremare Juventus e Milan

Avendo trovato troppe difficoltà per la pista Skriniar, il PSG parte all’assalto di due difensori già nel mirino di Juve e Milan

Chi l’ha detto che il mercato ruota solamente attorno ai grandi colpi in attacco? Son ormai settimane infatti che attorno ad alcuni profili top del reparto difensivo, parecchi top club si stanno dando battaglia per accaparrarsi le prestazioni dei loro obiettivi designati. I casi di Antonio Rudiger – passato al Real Madrid dopo un lungo corteggiamento della Juve – e quello dello stesso Matthijs de Ligt, ambìto da vari top club – ne sono esempi fulgidi.

Negli ultimi tempi anche il nome di Milan Skriniar è stato oggetto di diverse indiscrezioni. Prima il Chelsea , cher sognava e forse sogna di inserire lo slovacco nel possibile affare Inter–Lukaku – e poi il PSG hanno iniziato a fare una corte spietata al giocatore. L’Inter però non molla la presa, anche il giocatore pare determinato a restare, e così il nuovo Ds Luis Campos avrebbe rivolto il suo sguardo verso altri lidi. Verso due difensori già messi nel mirino da Juvenus e Milan.

PSG all’assalto di Gabriel e Botman: beffa per Juve e Milan

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, sarebbero addirittura tre le alternative pronte in caso di mancato arrivo di Skriniar a Parigi. Uno è Gabriel Magalhães dell’Arsenal, uno dei papabili segnati sull’agenda di Federico Cherubini per puntellare la difesa bianconera. Il centrale brasiliano, che ha una valutazione di almeno 40 milioni, è finito nel mirino di Campos e non sarà facile battagliare con Al-Khelaifi per avere la meglio. La beffa più grande però, è riservata al Milan di Paolo Maldini.

Sven Botman è infatti entrato di prepotenza nelle grazie del club transalpino. I rossoneri stanno facendo una corte spietata al giocatore sin dalla scorsa estate, senza però trovare la quadra. Il Lille resiste, nonostante le pressioni del giocatore, che vorrebbe sposare il progetto Milan. L’inserimento del PSG complica non poco il disegno dei meneghini, che dovrebbero uscire di scena se si scatenasse un’asta a suon di milioni col club francese.

La terza alternativa di Campos, Pau Torres del Villarreal, è quella che affascina meno. Il 25 enne spagnolo potrebbe arrivare solo se non si riuscisse a prendere nè Gabriel nè Botman.