Lukaku-Inter prende quota: la ‘certezza’ dei bookmakers

Le quote dei bookmakers sul possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter

Il calciomercato dell’Inter è già entrato in una fase caldissima, e siamo solo ai primi di giugno. Nella giornata di ieri l’agente di Paulo Dybala si è recato nella sede dell’Inter per discutere il futuro del suo assistito.

Le parti sembrano vicine e intanto Simone Inzaghi ha prolungato il suo contratto fino al 2024. Intanto l’agente di Bastoni, Tullio Tinti, ha dichiarato in maniera netta che il difensore non andrà via dall’Inter. Beppe Marotta sta trattando anche diversi profili per le corsie esterne, due su tutti Bellanova del Cagliari e Cambiaso del Genoa, oltre ad Asllani che sembra ormai promesso ai nerazzurri per diventare il vice Brozovic. E poi c’è la trattativa che sta tenendo col fiato sospeso tutti i tifosi nerazzurri e non solo. Quella del possibile clamoroso ritorno di Romelu Lukaku.

Lukaku verso l’Inter: le quote dei bookmakers

Il Chelsea ha aperto al prestito di Lukaku e quindi la possibilità che torni all’Inter adesso è concreta, anche se sarà necessario trovare una soluzione che vada bene ad entrambe le parti. Niente è ancora definito ma intanto secondo gli esperti Sisal il ritorno di ‘Big Rom’ a Milano è quotato a 1.60. La sua permanenza al Chelsea, invece, è data a 2.00. Una discrepanza non indifferente tra le due opzioni. C’è poi un’ipotesi più fantasiosa che vedrebbe Lukaku al Bayern Monaco come sostituto di Robert Lewandowski ma secondo i bookmakers la quota è 9.00. Al momento gli esperti non hanno tanti dubbi, il gigante belga viaggia spedito verso l’Inter.