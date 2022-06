Doppio addio e gioiello da Barcellona: Maldini spiazza tutti

Il calciomercato del Milan passerà da una possibile doppia cessione: ecco il talento che ha nel mirino Paolo Maldini

Chiusa la stagione con lo scudetto che è tornato nella sponda rossonera del Naviglio dopo ben undici anni, il Milan di Stefano Pioli attende novità rivelanti dall’attuale sessione di calciomercato. Competere in Serie A e ben figurare anche in Champions League. Questo l’obiettivo della dirigenza rossonera che, per farlo, dovrà operare in maniera oculata durante il mercato estivo.

Salutati Romagnoli e Kessie, è chiaro che un difensore ed un centrocampista saranno tra i primi colpi ad essere annunciato dalla società di via Aldo Rossi. Attenzione, però. Perchè Paolo Maldini ha in mente altri due addi.

Addio anche a Saelemaekers: Xavi manda il sostituto

Fare cassa ed investire il tesoretto su un gioiello che, a Barcellona, è destinato a non avere spazio: servono 25 milioni di euro. Il Milan saluterà con ogni probabilità Samu Castillejo. L’esterno spagnolo ha mercato nella Liga e per 5-6 milioni di euro potrebbe salutare l’Italia. Una cessione già ventilata lo scorso gennaio e che nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi. A sorpresa, a fare le valigie rischia di essere anche Alexis Saelemaekers. Il belga, classe ’99, può portare 15 milioni di euro nelle casse del ‘Diavolo’. Nonostante sia stato un perno dell’undici campione d’Italia, i rossoneri vogliono fare l’ennesimo salto di qualità sacrificando l’ex Anderlecht per un nuovo acquisto.

Ed il colpo che ha in mente la società meneghina risponde al nome di Francisco Trincao. Reduce dal prestito al Wolverhampton con cui ha collezionato 30 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente, il portoghese (già offerto da Mendes un anno fa) tornerà a Barcellona ma solo temporaneamente. Il club di Laporta intende fare cassa vista la drammatica situazione economica in cui vertono le casse catalane.

Xavi vorrebbe provare a conoscere meglio Trincao ma l’addio è dietro l’angolo: secondo ‘Mundo Deportivo’ il giocatore piace anche a Benfica, Sporting ed il Valencia di Gattuso.