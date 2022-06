Il Chelsea non molla de Ligt: lo scambio può tentare la Juventus

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo, ma attenzione alla dinamica cessioni eccellenti

Il centrale olandese della Juventus, Matthijs de Ligt, è sempre nel mirino delle big d’Europa: il Chelsea non molla la presa per il difensore bianconero, che si trova al momento ai box per infortunio.

Il futuro del difensore olandese della Juventus, Matthijs de Ligt, è sempre in bilico. Le sue dichiarazioni ha fatto scattare l’allarme dopo che ha rivelato che è in dubbio il suo prolungamento contrattuale con il club bianconero.

Il Chelsea è sempre sulle sue tracce per provare un colpo da urlo in difesa dopo l’addio di Rudiger, che si è trasferito al Chelsea. Lo stesso club inglese potrebbe inserire nell’affare anche il difensore Reece James più una parte cash per convincere la Juventus ad accettare la proposta. Il centrale olandese è diventato un perno fondamenale della retroguardia di Allegri: dopo l’addio di Chiellini, la società bianconera vorrebbe pensare a lui per il presente e per il futuro.

Calciomercato, de Ligt verso una scelta

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024 e così dovrà prendere una decisione in ottica futura. In caso di mancato accordo, è pronto così a guardarsi intorno già a partire dall’estate 2022 per provare anche nuove avventure suggestive per la sua carriera. Il Chelsea non molla la presa per lui e potrebbe così preparare l’assalto definitivo.