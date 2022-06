Futuro Fabian Ruiz in Serie A: scambio con Sarri

Il Napoli inizia a pensare al futuro di Fabian Ruiz, il cui contratto scadrà nel 2023: idea di scambio con la Lazio di Maurizio Sarri

Sono tante le questioni da risolvere in casa Napoli in questo calciomercato estivo. Al centro dell’attenzione al momento ci sono due giocatori ‘azzurri’. Il primo ovviamente è Kalidou Koulibaly, la cui permanenza al Napoli sembrerebbe essere in bilico, visto il contratto con scadenza 2023.

Il secondo invece è Fabian Ruiz, con la stessa situazione contrattuale del centrale difensivo, ma con il rinnovo già rifiutato. Dunque questa sessione estiva potrebbe essere l’ultima utile per il Napoli per monetizzare l’addio dello spagnolo. Così a mettere gli occhi su di lui potrebbe essere la Lazio di Maurizio Sarri. Ipotesi di scambio con un altro centrocampista.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz verso l’addio: ipotesi scambio con Luis Alberto

Il futuro di Fabian Ruiz al Napoli diventa un caso. Il giocatore sembrerebbe infatti aver rifiutato l’ultima offerta di rinnovo con i partenopei, ma il contratto scadrà tra un anno. Quindi il Napoli potrebbe provare a venderlo in questa sessione di calciomercato per cercare di monetizzare la sua uscita.

A mettere gli occhi sullo spagnolo potrebbe essere la Lazio di Maurizio Sarri, che lasciò il Napoli proprio l’estate in cui Fabian Ruiz arrivò dal Betis Siviglia. L’ipotesi potrebbe essere quella di uno scambio con Luis Alberto. Tra il centrocampista spagnolo e Sarri sembrerebbe non essere mai scoccata la scintilla giusta, inoltre Luis Alberto e Fabian Ruiz appartengono allo stesso entourage di procuratori, che potrebbero facilitare la trattativa per fare in modo che entrambi trovino una situazione più stimolante.