Rifiuta il rinnovo: anche il Milan sul big

Il big rifiuta il rinnovo e adesso anche il Milan vede uno spiraglio per inserirsi

Il Napoli è in una fase piuttosto turbolenta di calciomercato, vista la complessa situazione legata a Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese ha molte richieste in Italia ma soprattutto all’estero e la sua permanenza al Napoli è piuttosto a rischio. Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 40 milioni di euro a costo di rischiare di perderlo a costo zero tra un anno. Intanto, però, il Napoli deve fare anche i conti con la situazione di Fabian Ruiz. Ci sono state delle incomprensioni tra la società e il centrocampista spagnolo che adesso tentenna tra la permanenza e l’addio. Adesso su di lui si è inserita un’altra big di Serie A.

Fabian Ruiz verso l’addio: anche il Milan si inserisce

La squadra in corsa per Fabian Ruiz adesso è anche il Milan che vede uno spiraglio per portarlo a Milano. Continuano anche i corteggiamenti di club di Premier League e spagnoli, il Barcellona su tutti. Fabian non sembra disposto a rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2023 e dopo una stagione da 7 gol in campionato, potrebbe salutare il club partenopeo. Il Napoli valuta Fabian Ruiz circa 35-40 milioni di euro ma le possibilità che possa andar via in questa sessione di mercato adesso sono alte.