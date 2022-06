Monza, ecco il colpo ad effetto: ritorno in Italia possibile

La premiata coppia Berlusconi-Galliani vuole regalare ai tifosi del Monza un grande colpo ad effetto

Con l’arrivo del duo ex Milan Berlusconi-Galliani, il Monza in questi anni ci ha abituati a numerosi colpi di livello assoluto in Serie B. Essere riusciti a portare due calciatori come Balotelli e Boateng in cadetteria nella stessa sessione di calciomercato è gia abbastanza emblematico delle loro capacità persuasive, oltre che delle competenze.

Quest’anno, però, il Monza non si vuole certo fermare. L’obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, lontano dalle zone calde, e non è detto che Galliani non si inventi un altro colpo dei suoi.

Stando a quanto riportato sul Giornale ‘Oggi’ nell’intervista a Gianluca Di Marzio, la grande sorpresa potrebbe rispondere al nome di Edinson Cavani. L’attaccante classe ’87 si libererà a zero dal Manchester United, ma è alla ricerca di nuove stimolanti sfide.

Cavani, il Monza ci pensa: la situazione

Questo quando si legge a riguardo sul quotidiano. “Il sorpresone? Arriverà da Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, faranno di tutto per essere protagonisti. Potrebbero persino convincere uno come Cavani a giocare nel Monza“.



Parole chiare, la tentazione c’è eccome. Il problema nasce però dal calciatore e dal suo amore per Napoli. Secondo il giornalista di ‘Sky Sport’, infatti: “Tornerebbe in Italia ma soltanto al Napoli“. Da quanto filtra quindi un tentativo pare anche esserci stato da parte della dirigenza del Monza, ma la sensazione è che rivedere Cavani in Italia sia al momento molto complicato.

Per i più nostalgici si è aperta invece un’altra porta, che lo ricongiungerbbe al suo ex capitano Marek Hamsik. Anche il Trabzonspor infatti è interessato a Cavani e chissà che i tifosi napoletani non possano rivedere un duo formidabile di nuovo in campo insieme, anche se solamente nella Super Lig turca.