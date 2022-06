CMWEB | De Sanctis pensa ai primi colpi da Juventus e Roma

Il nuovo ds della Salernitana Morgan De Sanctis parte con i colpi da Juventus e Roma: le ultime di Calciomercatoweb.it

Il lavoro di Morgan De Sanctis a Salerno è già cominciato: l’altro ieri era ad Ascoli a vedere l’Under 21 strapazzare l’Irlanda e qualificarsi all’Europeo. Il nuovo direttore sportivo della Salernitana è il profilo che Iervolino cercava: giovane, con idee, competenza, ma anche la capacità di non ingombrare, di saper fare un passo indietro, se serve, quando il presidente decide di muoversi in prima persona.

Cosa che succede perché a Iervolino il mercato piace: ecco perché di Cavani parla in prima persona, ecco perché per Brunori si è mosso direttamente con la Juve, dopo i contatti che c’erano stati con Walter Sabatini al timone delle strategie di mercato. Ecco, viene una volta di più da dire che due personalità forti come l’ex dirigente di Roma e Inter e il numero uno dei granata campani non avrebbero potuto coesistere. E non hanno coesistito.

L’esperienza che De Santis porta a Salerno comincia dalla competenza che ha affinato suoi giovani in una palestra qualificata come quella della Roma. E il suo sarà (anche) un mercato che guarderà ai ragazzi coinvolgibili nel progetto Salernitana che magari nei loro club di appartenenza cominciano a stare un po’ stretti. Nella Under 21, per esempio, ce ne sono diversi. Cominciamo dicendo che se si aprisse uno spiraglio per il romanista Edoardo Bove – uno dei centrocampisti per il quale De Sanctis ha partecipato alla stesura del rinnovo contrattuale – il neo ds scelto da Iervolino proverebbe a farsi trovare in prima fila e a giocarsi anche qualche carta in più della concorrenza. Ma in questa fase la Roma su Bove è stata chiara: incedibile. Poi si sa come va il mercato, se dopo Matic dovessero entrare altri due centrocampisti, i conti andrebbero rifatti.

La Salernitana guarda in casa Juventus e Roma: quanti nomi

Cambiaghi dell’Atalanta può essere un profilo molto interessante: De Sanctis ne ha parlato con il manager del giocatore, proprio ad Ascoli due giorni fa, alla fine della gara dell’Under 21. Il nodo è che l’Atalanta in questo momento preferisce congelare qualsiasi trattativa e portare in ritiro il suo attaccante esterno, reduce da una stagione a Pordenone. E c’è grande attenzione su uno dei pezzi più giovani del centrocampo della Juventus: tra Rovella, Fagioli e Miretti due dovrebbero partire e sono tre profili che a Salerno potrebbe aiutare la causa. In casa Juve c’è anche Filippo Ranocchia, altra mezzala, sul quale De Sanctis ha ricevuto ottime referenze da Balzaretti, che ha avuto il ragazzo a Vicenza.

Tornando alla Roma, anche Felix è un profilo che De Sanctis metterebbe molto volentieri dentro nel progetto Salernitana: anche lì, la Roma ora non pensa a un’operazione in prestito e questo impone in tempo di attesa nella speranza che non si presenti nessuno prima con un progetto diverso per l’attaccante ghanese che soddisfi anche le aspettative del club giallorosso. E se si aprisse una finestra per Cristian Volpato il ds della Salernitana farebbe valere il rapporto di amicizia con Totti.

