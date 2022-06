“Suarez verrà presentato nei prossimi giorni”: Juve, scelta fatta

Il centravanti uruguaiano in uscita dall’Atletico Madrid era stato accostato (di nuovo) alla Juventus, ecco come stanno le cose

Un paio di anni fa Luis Suarez era ad un passo dal vestire la maglia bianconera della Juventus. Poi, per un intoppo burocratico, tutto è sfumato nel nulla ed ognuno ha continuato per la propria strada come se niente fosse. Quasi con imbarazzo.

Alla notizia del suo addio dall’Atletico Madrid la dirigenza bianconera ha voluto rifiondarsi sul profilo del ‘Pistolero’ uruguaiano con un pizzico di fiducia in più, per proporlo ad Allegri come alternativa a Vlahovic. Oppure, perché no, componendo un attacco del tutto inedito. Al trasferimento in Italia, tuttavia, si è opposta un’altra forte realtà del Sud America.

Il River Plate, infatti, avrebbe instaurato col calciatore un rapporto di grande fiducia che potrebbe portarlo da qui a poco a vestire la maglia di uno dei club argentini più rappresentativi. In Spagna ne sono praticamente convinti. Il giornalista Gabriel Anello di ‘Radio Mitre’ ha addirittura dichiarato che entro venerdì il River potrebbe presentarlo in via ufficiale con una percentuale di certezza di “oltre il 90%”. A questo Anello ha aggiunto il fatto che Suarez detiene dalla sua il pieno sostegno dell’allenatore della Nazionale. Giocare a pochi passi da casa, insomma, è pur sempre un vantaggio strategico.

Calciomercato, Suarez vicinissimo al River Plate

Anche il tecnico del club argentino, Marcelo Gallardo, ha confermato di avere buoni rapporti con Suarez. Tanto da avergli chiesto in modo esplicito se fosse intenzionato a fare rientro in Sud America, invitandolo a giocare per il River Plate. “So che il suo nome è tra i più importanti del mercato, bisognerà avere un po’ di pazienza” ha aggiunto.

Per finire, il presidente de ‘Los Millonarios’ ha concluso dicendo: “È vero. Lo abbiamo chiamato a gran voce, dipende tutto dalle sue volontà. Non sarà facile raggiungerlo perché il mercato nasconde tante insidie, soprattutto per via dei tempi piuttosto ristretti. Stiamo comunque cercando una soluzione”.