Offerta irrinunciabile: Dybala e Lukaku lo mandano via

Dybala e Lukaku si avvicinano all’Inter e mandano via il big: colpo di scena di mercato

Sono giorni già cruciali per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri stanno portando avanti con grande ottimismo le trattative per Paulo Dybala e Romelu Lukaku ma non solo.

In settimana potrebbe essere definito il colpo Asllani dall’Empoli, un’operazione complessiva da 16 milioni, tra parte fissa e bonus. L’Inter sta anche accelerando per Raoul Bellanova e Bremer ma certamente le trattative che più stanno tenendo col fiato sospeso i tifosi nerazzurri sono quelle di Dybala e Lukaku. Con la ‘Joya’ c’è ancora un po di distanza tra richiesta e offerta sull’ingaggio ma tutto lascia pensare che l’argentino sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Su Lukaku c’è grande ottimismo dopo l’apertura del Chelsea al prestito e il pressing del giocatore per tornare a Milano. L’ipotetico arrivo di entrambi gli attaccanti porterebbe la società a valutare un’altra uscita in attacco oltre a quella di Sanchez e l’indiziato numero uno potrebbe essere Edin Dzeko.

Lautaro via a fine mercato?

Non è esclusa, però, una cessione last minute di Lautaro Martinez. L’arrivo di Dybala e Lukaku porterebbe ad un’abbondanza in attacco ma soprattutto a una concorrenza difficile da gestire da Simone Inzaghi. Soprattutto alla luce degli ingaggi molto pesanti dei tre attaccanti. Lautaro, però, ha espressamente dichiarato di voler rimanere all’Inter e al momento la società non sta trattando in alcun modo la sua cessione.

Qualora arrivassero sia Lukaku che Dybala, il sacrificato potrebbe essere Dzeko. Il giornalista Stefano Agresti a ‘Radio Radio’, però, non ha escluso l’addio di Lautaro a fine mercato: “Gli arrivi di Dybala e Lukaku permettono all’Inter di cedere eventualmente Lautaro Martinez anche a ridosso della chiusura del mercato, qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, senza trovarsi con l’acqua alla gola per dover trovare un sostituto in tutta fretta”.