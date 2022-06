Ten Hag lo vuole, ecco lo scambio: il Milan fa muro

Uno dei giocatori più importanti della rosa rossonera è finito nel mirino del Manchester United: lo scambio non alletta il Milan

A Manchester ha già preso il via la nuova era firmata Erik ten Hag. Annunciato ufficialmente come nuovo tecnico dei Red Devils ben prima della fine della passata stagione, l’olandese sta iniziando a muovere le prime richieste di mercato alla proprietà Glazer. A parte lo scontato pressing su Juventus e Barcellona per riavere a sè de Ligt e de Jong, due suoi autentici pupilli – l’allenatore starebbe pensando di pescare in Italia la sua nuova pedina di centrocampo.

Secondo quanto riferito dal sito ‘TheUnitedDevils‘, piacerebbe da matti un giocatore che ha recentemente vinto lo Scudetto col Milan. Perso già a parametro zero Franck Kessié, difficilmente la dirigenza rossonera cederà alle richieste avanzate dal club inglese per il suo calciatore. A maggior ragione se l’offerta è quello di uno scambio con un difensore ritenuto ‘non necessario’ dal guru oranje.

Ten Hag vuole Bennacer: lo scambio non scalda il Milan

In base alle indiscrezioni raccolte dal portale in oggetto, Ismael Bennacer farebbe parte della ristretta cerchia di centrocampisti che ten Hag starebbe seguendo per plasmare al meglio la sua creatura. Il tecnico olandese avrebbe già pronta la proposta da presentare a Maldini: ben conoscendo la necessità dei rossoneri di puntellare la difesa, il ‘sacrificato’ sarebbe stato individuato in Victor Lindelof.

Arrivato dal Benfica nell’estate del 2017 per 35 milioni, ora il valore del 27enne svedese è sceso sotto i 25 milioni. Le ultime stagioni in maglia United sono state tutt’altro che esaltanti, complici anche le difficoltà nel tamponare le falle difensive avendo vicino un giocatore come Harry Maguire. Non certo un fulmine di guerra, insomma. Il Milan non è assolutamente intenzionato a cedere alla proposta avanzata, volendo anzi costruire sulla coppia Bennacer-Tonali, la linea mediana del presente e del futuro.