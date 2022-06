Via dal PSG, vuole il bomber in Premier: Inter categorica

Il tecnico argentino potrebbe a breve tornare in Inghilterra: il sogno, subito stroncato dall’Inter, è di portar con sè un suo connazionale

Dato per sicuro esonerato – o comunque non confermato per la stagione successiva – già all’indomani della clamorosa eliminazione subìta in Champions per mano del Real Madrid, Mauricio Pochettino resta ancora, fino a prova contraria, il tecnico del PSG.

Eppure in molti sono ancora convinti che, complice il cambio alla guida dirigenziale del club transalpino – che ha visto l’allontanamento di Leonardo, con Luis Campos subentrato al suo posto – il tecnico andrà via da Parigi. Consensualmente o no, poco cambierebbe. L’ultimo rumor riferisce di un forte interessamento dell’Everton per le prestazioni dell’ex allenatore del Tottenham. La vera notizia però, sarebbe addirittura un’altra.

Pochettino verso l’Everton, l’Inter stronca il sogno del tecnico

Il sogno proibito del mister albiceleste ha un nome e un cognome ben precisi: Lautaro Martinez. Il bomber argentino è un autentico pupillo di Pochettino, che vorrebbe averlo nella sua nuova esperienza Oltremanica. Com’era prevedibile però, la risposta del club nerazzurro non ha tardato a risuonare nell’etere. Sarebbe un ‘no’ secco, senza se e senza ma. Anche il diretto interessato non avrebbe fatto mancare di far sentire il suo rifiuto una volta appresa l’indiscrezione.

Già per bocca del suo agente Alejandro Camano, nei giorni scorsi il futuro del ‘Toro’ è stato delineato con maggior chiarezza. Il giocatore resta all’Inter, su questo non c’è ormai più il minimo dubbio. La dirigenza nerazzurra è anzi impegnatissima a sfogliare la margherita su chi scegliere come partner ideale del bomber: l’usato sicuro, anzi sicurissimo, di Romelu Lukaku, o il sogno Paulo Dybala?