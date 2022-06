Ansia per Pogba: l’annuncio ufficiale fa tremare la Juve

La Juventus è vicina a riportare Paul Pogba in bianconero dal Manchester United, ma arriva un annuncio ufficiale che desta preoccupazione

Non è più un segreto. La Juventus vuole alzare l’asticella potenziando considerevolmente il centrocampo, tra le altre cose, e sta cercando di riportare a Torino Paul Pogba. Il centrocampista francese a breve dirà addio a parametro zero al Manchester United, come reso noto qualche giorno fa dai ‘Red Devils’ attraverso un comunicato.

La ‘Vecchia Signora’ ha incassato la disponibilità del classe ’93 a indossare nuovamente i colori bianconeri, in un incontro andato in scena qualche settimana fa con l’avvocatessa Rafaela Pimenta. I torinesi hanno pronto un triennale per il calciatore da 7,5 milioni di euro netti all’anno più bonus per arrivare a 10 totali. Seppur le parti siano sempre più vicine, però, ad oggi resta un azzardo sostenere che l’affare sia scontato. I dubbi sono legati al futuro di Aurelien Tchouameni, nel mirino di Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Calciomercato Juventus, intreccio Pogba-Tchouameni: arriva l’annuncio ufficiale

Intercettato dai microfoni di ‘Telefoot’, è stato chiesto al classe 2000 del Monaco se avesse già preso una scelta definitiva e lui ha risposto con un secco “non ancora“. Dunque, il gioiellino 22enne ci sta pensando, vuole ponderare bene la decisione. Ciò desta un po’ di preoccuapazione alla Juventus. Se il club parigino pare abbia ormai definitivamente accantonato la pista Pogba (non rientra tra le preferenze del nuovo DS Campos), diverso è il discorso se parliamo dei ‘Blancos’ di Carlo Ancelotti. Nel caso saltasse il colpo Tchouameni, infatti, gli spagnoli potrebbero decidere definitivamente di fiondarsi sull’obiettivo numero dei bianconeri. La Juventus, perciò, segue molto attentamente questa vicenda.