Annuncio in casa Juve: “La verità sulla 10 e Di Maria”

L’esterno della Juventus ha rilasciato importanti dichiarazioni in prossimità dell’evento inaugurale organizzato in collaborazione con ‘Save The Children’

Nella cornice inaugurale del nuovo ‘Hub Educativo 0-18’ in Torino, frutto di un progetto di riqualificazione slanciato dal sodalizio Juventus e ‘Save The Children’, ha rilasciato alcune dichiarazioni chiave l’esterno d’attacco ed ospite d’onore Federico Chiesa.

Oltre ad aver sottolineato l’importanza della nuova apertura dell’hub che possa fungere da rampa di lancio per i sogni dei bambini nello sport, il calciatore ex-viola ha tenuto a precisare anche il desiderio di far rientro in campo il prima possibile per dare man forte alla Juventus già da settembre.

Chiesa ha poi spostato l’attenzione sull’affiatamento col centravanti Vlahovic, ma soprattutto sull’assegnazione della maglia numero 10 lasciata in eredità dall’uscente Dybala. “Farebbe piacere indossarla, tanto più alla Juventus. In passato è stata indossata da giocatori di assoluto livello, dei fuoriclasse. A luglio lo saprete”, ha sottolineato.

Infine, ha preferito non sbilanciarsi troppo sulle voci di mercato relative ad Angel Di Maria: “È un campione. Ha vinto, ma per il mercato bisognerebbe parlare col presidente”.