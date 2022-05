Lo scambio convince Lotito, via libera per Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic, il grande sogno della Juventus, potrebbe partire in direzione Premier. La proposta piace a Lotito

È Sergej Milinkovic-Savic il grande sogno di calciomercato della Juventus. Allegri ha chiesto un rinforzo di spessore in mezzo al campo e Cherubini si sta adoperando per assecondare le richieste del tecnico. Il serbo, però, ha diversi estimatori.

Tra tutti c’è il Manchester United. La rivoluzione a Old Trafford è già partita con l’ufficialità di Erik Ten Hag: sono previsti grandi movimenti in casa Red Devils quest’estate, sia in entrata che in uscita. Tra le numerose partenze sembra fatta anche quella di Pogba, destinato a lasciare a parametro zero.

Il sostituto ideale per gli schemi di Ten Hag sarebbe proprio Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala con licenza offensiva nel 4-3-3 del tecnico olandese, facendo un po’ il ruolo che quest’anno ha svolto Berghuis, sebbene con tutt’altre caratteristiche tecniche e fisiche.

L’offerta dello United per Milinkovic-Savic può convincere Lotito

Non solo Pogba. Tra i partenti dello United figurerebbe anche Alex Telles. L’esterno portoghese potrebbe essere inserito nella trattativa per Milinkovic-Savic, con un ulteriore conguaglio economico per raggiungere i 60 milioni complessivi richiesti da Lotito.

Telles andrebbe a prendere il ruolo di laterale sinistro che di fatto è scoperto in casa biancoceleste. A contendersi il posto sono principalmente Marusic e Hysaj, che giocano entrambi a piede invertito. In un colpo solo Lotito potrebbe andare a guadagnare una cifra cash importante e risolvere una delle defezioni di rosa della sua Lazio.

La Juventus, così, andrebbe all-in su Paul Pogba, puntando a convincerlo nonostante un’offerta economica decisamente inferiore rispetto a quanto percepisce attualmente. La corsa per Milinkovic, in ogni caso, non è ancora terminata: vedremo se i bianconeri decideranno di tornare alla carica per il campione serbo.