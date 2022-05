Maldini sfida la Juve: piano B in Premier League

Il Milan è pronto a varare un piano B di primissimo livello per uno dei colpi dell’estate: pronto il duello con la Juventus

Mancano 90′ ed il Milan, ad un solo punto dallo scudetto, proverà a chiudere al meglio la stagione. Il 19esimo tricolore della storia rossonera sullo sfondo anche se i pensieri di Maldini e Massara sono già rivolti altrove. Si valutano le prossime mosse da concretizzare nella sessione estiva di calciomercato che riaprirà tra poche settimane. In tal senso, tra le priorità della società di via Aldo Rossi vi è sicuramente almeno un colpo di spessore al centro della difesa.

Il nome in pole position resta quello di Sven Botman del Lille: la situazione, però, rischia di complicarsi irrimediabilmente. Secondo quanto riferito da ‘Footballinsider’ nella corsa a Botman, per il Milan, potrebbe prospettarsi una complicazione non di poco conto in vista della prossima estate.

Non solo Botman: piano B e duello Juve-Milan

Il Manchester United ed in particolare ten Hag, avrebbero messo nel mirino proprio il centrale olandese di scuola Ajax, protagonista con la maglia del Lille. Il Milan resta in netto vantaggio ma la discesa in campo dei ‘Red Devils’ può complicare non poco i piani di Maldini e Massara. Botman piace anche al Newcastle ma, come detto, la priorità dei rossoneri resta proprio il gioiello del Lille in cima alla lista della dirigenza di via Aldo Rossi per l’estate. Così il club di Elliott avrebbe in mente, nel caso (remoto) che l’arrivo di Botman salti nel prossimo mercato estivo, un’alternativa di assoluto livello che è finita nel mirino della Juventus ormai da mesi.

Come anche riferito dal ‘Mirror’, il centrale brasiliano potrebbe salutare l’Arsenal nonostante sia arrivato da nemmeno due anni in quel di Londra. I ‘Gunners’ hanno in mente grandi cambiamenti ed il gioiello verdeoro finanzierebbe parte della prossima campagna acquisti. C’è la Juventus in primissima fila ma attenzione proprio al Milan che ha bisogno di un nuovo centrale che rimpiazzi Romagnoli, affiancando Tomori, Kjaer e Kalulu il prossimo anno.

In questa stagione Gabriel, classe 1997, ha collezionato 38 presenze con 4 reti con la maglia dell’Arsenal.