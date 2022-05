“Juventus ottima scelta”: il connazionale sponsorizza Perisic

L’eventuale arrivo di Ivan Perisic in bianconero è sponsorizzato da un connazionale, già ex Juve, entusiasta del colpo

Visto in Italia con le maglie di Bari, Torino e anche Juventus, con la quale ha collezionato 15 presenze nella stagione 1994-95, Robert Jarni è attualmente selezionatore dell’Under 19 della Croazia. Il nostro campionato, e le relative voci di mercato – soprattutto quelle sui suoi connazionali, sono però ancora nei pensieri dell’ex esterno, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni rilasciate a RadioBianconera.

“Perisic? Gli interisti sanno di che pasta è fatto. Sono molto sorpreso del fatto che non sia stato prolungato il contratto. Lo vedrei bene alla Juventus. Può fare sia l’ala che il terzino. E per i bianconeri sarebbe perfetto“, ha esordito l’ex giocatore.

Perisic alla Juve, Jarni sponsorizza il colpo

Proseguendo nella sua analisi dei motivi per i quali la Juve non dovrebbe farsi sfuggire questa opportunità, Jarni ha tirato in mezzo anche la questione relativa all’addio di Paulo Dybala. Azzardando quasi un ‘confronto’ sulla diversa utilità de due profili nelle scelte di Max Allegri. “L’addio di Dybala? Io credo che ci guadagni di più la Juve. Chiesa è già da tanti mesi fuori, poi c’è fuori per prestito Kulusevski. Uno che punta l’uomo come Perisic è meglio per la Juve“, ha sentenziato il croato.

Una cosa, comunque, appare certa: se davvero si concretizzasse quello che per i tifosi nerazzurri appare un vero e proprio incubo – ovvero il ‘tradimento’ di Perisic in bianconero – il colpo farà ancora discutere, e tanto, i personaggi legati al mondo del calcio.