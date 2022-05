Il piano B ‘grazie’ a Xavi: colpaccio low cost per Allegri

Il calciomercato della Juventus può vedere un clamoroso cambio di programma: il piano alternativo per arrivare al big

Chiudere la stagione con una vittoria sulla Fiorentina per poi dedicarsi alla sessione di calciomercato estivo che riaprirà ufficialmente nelle prossime settimane. Questo il ‘piano’ della Juventus che intende tornare a lottare per i vertici, in Serie A e Champions League, già a partire dalla nuova stagione. Ed è per questo che nelle ultime settimane sono essenzialmente due i nomi che stanno affollando i pensieri di Allegri e Cherubini e che sembrano avvicinarsi a piccoli passi verso Torino.

Si tratta di Ivan Perisic e Angel Di Maria, per cui la dirigenza sta lavorando giorno dopo giorno per portarli in bianconero. Un doppio rinforzo a zero visto che sia il croato che l’argentino sono rispettivamente in scadenza con Inter e PSG. Attenzione, però, perchè non è detto che entrambe le trattative vadano a buon fine ed è per questo che, dalla Spagna, rispunta un’idea alternativa di primissimo livello.

Xavi lo ‘boccia’: ci riprova la Juve

Secondo ‘Fichajes.net’, il Barcellona avrebbe già pianificato le prossime mosse che riguarderanno la rosa di Xavi per il 2022/23. Non rientra tra le priorità lo spagnolo Adama Traore, arrivato in prestito con diritto di riscatto (30 milioni) lo scorso gennaio dal Wolverhampton. Molto probabile, dunque, che i soldi inizialmente destinati alla permanenza del 26enne di scuola blaugrana finiscano su altri nomi.

E la Juventus, se Traore dovesse effettivamente rientrare al Wolverhampton, potrebbe tornare a pensarci. Già accostato in passato, il contratto in scadenza tra poco più di un anno favorirebbe un colpo a costi decisamente contenuti. Magari con uno sconto: la Juventus potrebbe provare ad inserire almeno una contropartita per azzerare, o quasi, l’esborso per il cartellino del classe 1995.

Adama Traore, in Spagna, ha collezionato 10 presenze nella Liga con 2 assist vincenti in 321′ con la maglia del Barcellona.