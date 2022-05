Perisic risponde alle voci sull’addio: messaggio chiaro

Si fanno sempre più insistenti le voci di un passaggio di Ivan Perisic alla Juve: il giocatore fa orecchie da mercante e risponde così

Protagonsta di una stagione eccezionale – e uomo decisivo nella vittoria della Coppa Italia ai danni della Juve – Ivan Perisic è l’uomo del momento. Non solo per le straordinarie prestazioni messe in campo da mesi a questa parte, ma anche per le voci. sempre più insistenti, di un clamoroso passaggio proprio all’acerrima rivale dell’Inter, quella Juve che ha imparato a conoscere le qualità del croato a sue dolorose spese.

In attesa di scoprire se alle 20 di domenica l’Inter sarà riuscita a ribaltare clamorosamente la corsa Scudetto a suo favore, in casa nerazzurra l’argomento ‘addio di Perisic’ occupa gran parte dei discorsi tra i dirigenti e tra gli stessi tifosi. Domenica a San Siro potrebbe esserci più di qualcuno che, magari convinto più di altri che l’ex Bayern ‘tradirà’ la causa scegliendo la Juventus, potrebbe fischiare il giocatore. Il quale, da vero professionsta, appare concentrato solo sull’ultima gara della stagione. Che potrebbe anche rappresentare la sua ultima apparizione in nerazzurro.

Perisic-Juve, il giocatore non ci pensa

“Concentrato solo su domenica, mai arrendersi“, ha scritto Perisic sul suo profilo Instagram. Quel che è certo – per bocca dello stesso interessato – è che il rinnovo con l’Inter si starebbe facendo vieppiù difficile. L’esterno non ha affatto gradito che la società abbia aspettato sostazialmente la fine della stagione – e le continue prove maiuscole del croato – per arrivare a formulare un’offerta sull’ingaggio degna di essere ascoltata.

Tale proposta, peraltro, ha una durata e una sostanza economica comunque inferiore a quella che la dirigenza bianconera è disposta a mettere sul piatto. I tifosi nerazzurri tremano: il futuro della fascia è in buone mani grazie a Robin Gosens, che l’anno prossimo tornerà ad essere disponibile a pieno regime. Ma Perisic è Perisic e nessuno vuole che se ne vada. Tantomeno alla Juventus…