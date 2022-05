Pogba ne porta un altro: ‘idea’ scambio con McKennie

Cresce la fiducia per il ritorno di Paul Pogba. Nei discorsi con l’avvocato Pimenta può saltare fuori anche il nome di un attaccante olandese

In casa Juventus cresce la fiducia circa il ritorno di Pogba. Il Paris Saint-Germain offre di più rispetto ai bianconeri, che hanno formulato un’offerta da 10 milioni bonus inclusi, ma non dà garanzie al francese sulla sua centralità nel progetto sportivo. Del resto non si sa ancora chi sarà l’allenatore, con Pochettino che sembra avere il destino segnato. Zidane e Antonio Conte tra i principali candidati alla panchina dei parigini, due che comunque stimano molto il classe ’94 che saluterà il Manchester United di nuovo a costo zero.

Durante il vertice di lunedì con l’avvocato brasiliano Rafaela Pimenta, la quale dopo la morte di Mino Raiola segue in prima persona Pogba, la dirigenza juventina ha discusso pure del futuro-rinnovo di Matthijs de Ligt – un rinnovo che non escluderebbe la cessione in estate di fronte a un’offerta da capogiro – e della probabile partenza di Moise Kean dopo l’esercizio del riscatto. Per il classe 2000, autentica delusione quest’anno, c’è la possibilità di un ritorno proprio al Psg, dove fece molto bene.

Rumors di calciomercato non escludono tuttavia che nel faccia a faccia tra la Juve e la Pimenta sia emerso pure il nome di Donyell Malen, prima punta ma pure attaccante esterno dall’estate di un anno fa in forza al Borussia Dortmund. Massimiliano Allegri vuole un vice Vlahovic e più in generale la Juve necessita di rinforzi per l’attacco visti l’addio di Kean e l’incertezza in merito al riscatto di Morata, quindi il classe ’99 può avere delle chance di vestire la maglia bianconera nella prossima stagione.

Seppur non abbia incantato, di 9 gol e 6 assist il bottino, i tedeschi potrebbero chiedere per Malen (178cm di altezza) non meno di 30 milioni, la stessa cifra pagata per strapparlo al Psv. In alternativa potrebbero avanzare un’idea di scambio con Weston McKennie, che in Bundesliga ha già indossato la maglia dello Schalke 04.

Calciomercato Juventus, McKennie può partire ma niente scambi

In scadenza nel 2025 e con uno stipendio netto di 2,5 milioni di euro, McKennie è apprezzato da Allegri e la Juve se ne priverebbe probabilmente solo di fronte a una proposta interamente cash da almeno 25 milioni di euro. Il classe ’98 statunitense, che ha chiuso la stagione già a febbraio a causa di una frattura del metatarso del piede sinistro, risulta avere un discreto mercato soprattutto in Premier League.