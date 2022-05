Juve, tre per uno: maxi scambio con l’Arsenal

Dopo l’addio di Chiellini la Juventus sta iniziando a muoversi per cercare il suo sostituto. Il primo nome sulla lista viene dall’Arsenal

Tempo di rimpiazzi in casa Juventus. Giorgio Chiellini ha definitivamente detto addio ai bianconeri in uno Stadium in lacrime dopo le diciassette stagione vissute a Torino. Per Cherubini e Arrivabene però è tempo di guardare avanti: nel mirino c’è un difensore dell’Arsenal che andrebbe a prendere numericamente il suo posto.

Il ds della Juventus sarebbe atteso a Londra in questi giorni per iniziare a far muovere qualcosa. Cherubini busserà in casa Arteta per chiedere Gabriel, centrale brasiliano classe ’97. I Gunners ne fanno una valutazione molto alta dopo l’ottimo campionato, almeno 50 milioni, ma la Juventus ha in mente di inserire altri calciatori nella trattativa.

In ogni caso dall’Inghilterra emerge apertura sulla trattativa, specialmente dopo che l’Arsenal ha clamorosamente perso il quarto posto ai danni del Tottenham. L’eventuale mancata qualificazione in Champions potrà essere la svolta.

Gabriel costa, ma la Juventus allarga il tavolo: i giocatori nella trattativa

Stando a quanto riporta ‘Tuttosport’ ad Arteta piace molto Arthur, cercato già nel mercato di gennaio e di certo in uscita dalla Juventus. Non c’è solo lui sul banco però: un altro nome in partenza che potrebbe rientrare nella trattativa è Moise Kean, che non ha mai convinto in questa stagione sotto Allegri.

Infine, più defiliato, anche Mckennie potrebbe essere sacrificato. Questa pista pare più complicata poichè l’americano piace sotto molti punti di vista al tecnico. L’affare con l’Arsenal, sempre stando al quotidiano, potrebbe anche allargarsi ulteriormente dato che ad Allegri piace molto Thomas, mediano ex Atletico Madrid.

I nomi sul banco sono molti e le carte in regola per una maxi-operazione ci sono tutte. Vedremo cosa succederà nel blitz londinese di Cherubini.