Super offerta e addio: l’Inter ha scelto il sostituto di Barella

Barella via con una super offerta, l’Inter dice sì alla cessione e ha già scelto il sostituto: rinforzo di lusso per Inzaghi

Non è tempo di pensare al mercato con uno scudetto che può ancora essere conquistato.

L’Inter ha la testa alla sfida di domenica: vincere contro la Sampdoria e sperare che il Sassuolo faccia altrettanto con il Milan è l’unica strada possibile per non vedersi scucire da dosso il tricolore.

Scudetto o meno però la progettazione della prossima stagione è già nel vivo e non potrebbe essere altrimenti. Anche in questo caso la strada è tracciata: cessioni, anche eccellenti, possibili davanti ad offerte importanti e nessun incedibile. Vendere per comprare il motto tanto caro alla dirigenza interista: lo è stato lo scorso anno con gli addii di Hakimi e Lukaku, lo sarà anche quest’estate.

Tra i nerazzurri non mancano i calciatori corteggiati e uno dei più ricercati è Nicolò Barella. Il centrocampista ex Cagliari è tra i perni fondamentali dell’Inter di Inzaghi, come lo è stato per quella di Conte. Dovendo scegliere, Marotta non si priverebbe mai di lui ma a decidere è il mercato e le offerte che arriveranno. Ecco, se dovesse pervenire una proposta faraonica, superiore ai 60 milioni di euro, qualche riflessione sarebbe obbligata e la dirigenza nerazzurra avrebbe già in mente il potenziale sostituto.

Calciomercato Inter, Gundogan se va via Barella

Il nome giusto per sostituire Barella è Ilkay Gungodan, centrocampista tedesco, in uscita dal Manchester City. Con il contratto in scadenza nel 2023, al calciatore è stato detto che il rinnovo non arriverà ed allora una cessione estiva è probabile.

L’Inter ci pensa, soprattutto se l’addio di Barella dovesse diventare concreto. Dal punto di vista tecnico il 31enne sarebbe il rinforzo ideale per Inzaghi e anche dal punto di vista economico, almeno per il cartellino, l’acquisto potrebbe rivelarsi l’affare. Discorso un po’ diverso per l’ingaggio: oltre otto milioni di euro a stagione, una cifra che rappresenterebbe un ostacolo per il suo trasferimento a Milano. L’Inter però valuta la sua candidatura ed attende le eventuali offerte per Barella: per far partire l’intreccio servirà una proposta monstre.