Torna Jorginho: maxi affare col Chelsea, Juve sorpassata

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per arrivare a colpi da urlo: Jorginho può tornare in A, possibile beffa

Il centrocampista italo-brasiliano, Jorginho, potrebbe dire addio al Chelsea con la possibilità di tornare ad essere protagonista in Serie A.

Il manager dei “Blues”, Thomas Tuchel, vorrebbe avere a tutti i costi il centrale italiano, Alessandro Bastoni, cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni con la maglia dell’Inter. Anche per quanto riguarda la Nazionale italiana è considerato il nuovo Giorgio Chiellini diventando così un perno importante anche per il Ct Roberto Mancini.

In questo modo lo stesso Jorginho potrebbe essere inserito nell’affare con l’Inter accontentando tutte le parti interessate. La Juventus risulterebbe così sorpassata senza trovare la via di fuga, ma il club bianconero sarebbe già attiva per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri con nuovi innesti di qualità assoluta.

Calciomercato, Jorginho verso l’addio

Nelle ultime settimane Jorginho è stato accostato ai top club d’Europa con il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023. Con la dirigenza dei “Blues” non c’è stato alcun incontro per un possibile prolungamento contrattuale: così il suo addio potrebbe esserci già in estate. L’Inter difficilmente lascerà partire il difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni, pronto a nuove avventure a Milano: andrebbe via solo in caso di una proposta folle. Come svelato da “La Gazzetta dello Sport” soltanto con un’offerta importante Bastoni verrà sacrificato per un tesoretto utile ad investirlo per la prossima sessione di calciomercato.