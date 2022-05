Doppio colpo, ora si può: il Milan stende l’Inter

Il Milan è pronto a farsi avanti per un doppio colpo che può mandare al tappeto l’Inter: ecco perchè adesso si può

Non c’è solo il campo, in casa Milan, a tenere banco nei pensieri della dirigenza rossonera. Maldini e Massara non smettono di considerare i prossimi colpi che, chiusa la Serie A, monopolizzeranno l’estate del ‘Daivolo’. Con gli ormai certi addii di Romagnoli e Kessie, certamente si interverrà con due innesti di spessore da accorpare a difesa e centrocampo. Attenzione, però, perchè anche in attacco molto potrebbe cambiare.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da decifrare e per quanto riguarda le entrate, sono diversi i profili sul taccuino della dirigenza rossonera. Il nuovoMilan ripartirà da almeno un grande attaccante ed il profilo che ormai sin dall’anno scorso circola constantemente è sempre quello di Domenico Berardi.

Milan, non solo Berardi: un altro colpo, Inter ko

L’attaccante campione d’Europa ha fatto benissimo quest’anno con il Sassuolo, collezionando 31 presenze fatte di ben 14 reti e 16 assist vincenti. Maldini è convinto dell’assalto a Berardi e, nei discorsi con il Sassuolo per il talento di Cariati che viene valutato almeno 30 milioni di euro, starebbe per rientrare con forza anche il nome di Davide Frattesi.

Con il passaggio societario da Elliott a Investcorp, infatti, i rossoneri avrebbero la liquidità necessaria nel prossimo calciomercato estivo per provare a regalare Frattesi, grande obiettivo da tempo di Juventus e soprattutto Inter, a Pioli. Il centrocampista ha una valutazione di 25-28 milioni di euro e, in caso di cessione, il Sassuolo dovrebbe girare il 30% di quanto incassato alla Roma.

L’Inter rischia la clamorosa beffa nella corsa a Frattesi, tra i principali candidati da diversi mesi a vestire la maglia nerazzurra.