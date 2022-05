Il Milan vola sulle ali di Leao, Belotti colpisce tre volte

Il Milan trionfa a San Siro col gol decisivo di Rafael Leao, tripletta di Belotti in Empoli-Torino

A San Siro Milan-Fiorentina vale un pezzo di scudetto per i rossoneri che vogliono mettere pressione all’Inter. La squadra di Pioli deve vedersela con una Viola in corsa per l’Europa e vogliosa di riscattare la batosta contro l’Udinese.

I rossoneri partono fortissimo, spinti dalla bolgia di San Siro. Tante occasioni nel primo tempo che nascono spesso dalle accelerazioni di Leao e dalle sgasate di Theo Hernandez. L’occasione più clamorosa, però, arriva sui piedi di Giroud che a tu per tu con Terraciano chiude troppo il mancino e non centra la porta. Il primo tempo termina 0-0 nonostante i tanti impulsi offensivi dei rossoneri.

Il Milan vola sulle ali di Leao, Belotti ne segna tre

Nella ripresa il Milan accelera e mostra carattere nonostante la poca lucidità. Leao ha l’occasione per portare i rossoneri in vantaggio ma arriva col passo lungo e spara alto a pochi passi da Terraciano. Poco dopo Theo Hernandez va vicino al vantaggio ma anche lui non trova lo specchio della porta. Il gol è nell’aria ma il momento topico della gara arriva con l’unica vera occasione della Fiorentina: cross dalla sinistra di Biraghi e frustata di testa di Cabral che trova il miracolo di Maignan che gli nega la gioia del vantaggio.

Da quel momento è solo Milan e al minuto 81 i rossoneri la sbloccano: Terraciano sbaglia il rinvio e favorisce Leao che rientra sul destro e buca il portiere della Viola. Vantaggio Milan e San Siro in delirio. Il gol è quello decisivo che sancisce la vittoria della squadra di Pioli e il momentaneo +5 sull’Inter, in attesa della gara dei nerazzurri contro l’Udinese. Empoli-Torino, invece, viene ribaltata completamente dal ‘Gallo Belotti.

Succede tutto nel secondo tempo: passa in vantaggio l’Empoli con la botta di mancino di Zurkowski, risponde Andrea Belotti con due calci di rigore che ribaltano il risultato e lasciano la squadra di Andreazzoli addirittura in dieci uomini. Poi nel recupero il capitano dei granata segna anche il terzo gol della sua partita e manda in estasi la squadra di Juric. Tabellino marcatori.

MILAN-FIORENTINA 1-0 (81′ Leao)

EMPOLI-TORINO 1-3 (56′ Zurkowski, 78′, 87′, 90+5′ Belotti)