Colpo azzurro per il Milan: Maldini lo prende con lo sconto

Non diminuisce l’interesse del Milan per un calciatore della Nazionale: Maldini potrebbe regalarlo a Stefano Pioli con lo sconto in estate

Su e giù, di continuo. Da tantissimi anni non assistevamo ad un campionato di Serie A così tortuoso e così poco prevedibile. E ancora non siamo giunti al termine della contesa. La lotta Scudetto, più infuocata che mai, è ormai affare di Milan e Inter, che si contenderanno lo scettro di regina presumibilmente fino all’ultimo respiro o quasi. Ma il Dall’Ara di Bologna potrebbe aver già scritto il prossimo futuro in questo senso.

Praticamente nessuno avrebbe potuto immaginare un simile crollo vertiginoso, eppure la ‘Beneamata’ ha spiazzato tutti mettendo di fatto in secondo piano le prestazioni più che positive dell’ultimo periodo. Sembrava finalmente superato il lungo momento di appannamento dovuto al durissimo impegno Champions contro il Liverpool, invece le fragilità nerazzurre d’improvviso sono riaffiorate. Il ‘Diavolo’, dal canto suo, è tornato ad essere padrone del proprio destino. Il successo ai danni di Maurizio Sarri e della sua Lazio ha ridato non poco vigore, soprattutto per come è arrivato. Va detto che, in quanto a carattere, gli uomini di Stefano Pioli raramente hanno deluso e la rimonta in extremis all’Olimpico è soltanto un’ulteriore dimostrazione della grande forza del gruppo rossonero. L’obiettivo, però, è sempre quello di migliorarsi e qui entra in gioco il calciomercato.

Calciomercato Milan, prosegue la trattiva per Berardi: possibile sconto

Maldini e Massara, infatti, si sono attivati da tempo in vista dell’estate e lavorano su diversi fronti. Uno dei desideri noti è quello di aggiungere all’attacco una pedina di piede mancino che possa agire sia sulla fascia destra che sulla trequarti. L’identikit in questione risponde perfettamente alle caratteristiche di Domenico Berardi. Non a caso, l’esterno del Sassuolo è uno dei nomi più caldi in ottica Milan, che – a stretto giro di posta – dovrebbe passare al fondo di origine araba Investcorp per una cifra superiore di poco al miliardo di euro.

Stando a quanto si apprende da Calciomercato.it, la trattativa per Berardi procede a piccoli passi con contatti costanti tra le parti. La valutazione dei neroverdi è elevata e si attesta tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ma i lombardi potrebbero riuscire ad accaparrarsi il cartellino del classe ’94 strappando uno sconto agli emiliani e provando a chiudere l’affare per 25 milioni, quota comunque non indifferente. Staremo a vedere.