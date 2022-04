Il Milan ha il piano per battere la Juve: soldi e scambio per lo ‘scippo’

Tra la lotta scudetto e il calciomercato del futuro: il Milan è concentrato sia al presente che alle prossime strategie. Servirà almeno un centrocampista di qualità: scatta il duello con la Juventus

Occhi puntati in casa Milan con la corsa scudetto entrata nel vivo, con i rossoneri ora ufficialmente avanti all’Inter anche a parità di partite, dopo il ko nel recupero col Bologna rimediato dai nerazzurri di Inzaghi. La truppa di Pioli inizia quindi in questo fine settimana un mini campionato composto da quattro partite in cui ha la possibilità di interrompere il digiuno e tornare a vincere uno scudetto che manca da tempo. Squadra e ambiente sono totalmente concentrati e focalizzati sul campo, mentre Maldini e soci lavorano anche già in ottica calciomercato, con alcune situazioni aperte e da esplorare.

Al netto dei rinnovi di contratto, con alcune situazioni ancora da definire in un senso o nell’altro come Ibrahimovic e Romagnoli, i rossoneri tengono gli occhi puntati anche sulle entrate in particolare tra difesa e centrocampo. Nella retroguardia arriverà almeno un centrale di alto profilo, mentre in mediana con l’addio di Kessie servirà per forza di cose almeno un giocatore di respiro internazionale.

Calciomercato Milan, mirino su Tielemans che piaceva alla Juve: idea di scambio

C’è un nome in particolare che potrebbe tornare di moda per la Serie A e che potrebbe quindi stuzzicare anche i rossoneri. Si tratta di Youri Tielemans, forte centrocampista classe 1997 che la Roma sta affrontando in Conference League, e che nel recente passato è stato accostato più volte anche alla Juventus per innalzare la cifra tecnica della mediana.

Il belga abbina quantità e soprattutto qualità, offrendo alla squadra anche un buon quantitativo di reti, come testimoniato dai 7 gol totali messi a referto fin qui tra coppe e campionato. Un calciatore ormai arrivato alla sua maturità calcistica, dal talento comprovato e riconosciuto anche a livello internazionale e pilastro anche della sua nazionale. Il contratto col Leicester è in scadenza nel 2023 e dunque la prossima potrebbe essere l’ultima estate per provare a monetizzare un addio. Tielemans, che piaceva anche alla Juventus, potrebbe dunque finire nel mirino del Milan che ha bisogno in mezzo al campo per fare il salto di qualità considerando anche l’addio di Kessie. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto un’idea di scambio con uno tra Rebic e Saelemaekers per abbassare le richieste intorno ai 50 milioni di euro del Leicester. Due jolly per provare a battere la concorrenza.