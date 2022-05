Juventus, Allegri: “Miretti sembra un veterano, la numero dieci pesa molto qui”

Massimiliano Allegri ha parlato nel post-partita di Juventus-Venezia: le parole del tecnico bianconero

La Juventus supera di misura il Venezia all’Allianz Stadium e blinda il posto in Champions League. Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita.

“Era importante vincere per fare un passo in avanti nella corsa alla Champions. Durante la partita abbiamo fatto molto bene i primi 20 minuti poi ci siamo anche un po adattati ai ritmi loro e abbiamo sbagliato tanto. Siamo stati bravi poi a rimetterla in piedi”. Sul giovane classe 2003 Fabio Miretti, Allegri ha speso parole positive: “Un giovane che sa giocare molto bene a calcio quindi è avvantaggiato rispetto ad altri, ha giocato con la tranquillità di un veterano, però è ancora molto giovane quindi diamogli tempo”.

Allegri: “Bonucci ha grande carisma, la numero dieci pesa molto alla Juve”

Allegri si è speso anche su Leonardo Bonucci, in occasione della sua doppietta decisiva: “Bonucci? Sono molto contento per Leo, ha cattiveria, ha carisma ed è molto bravo anche nel trovare il gol. Quest’anno è stato sfortunato ma per noi è molto importante”. Battuta anche su chi potrebbe indossare la maglia numero 10 dalla prossima stagione, quella che attualmente è ancora di Paulo Dybala: “Pogba con la dieci? La numero dieci è una maglia importante soprattutto alla Juventus, vediamo. In questo momento è importante recuperare Chiesa, Locatelli, McKennie”.