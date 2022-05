Sorpresa Ibra, è lui l’erede: così lascia il Milan

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sotto la lente d’ingrandimento: il gigante di Malmoe può davvero lasciare Milano, nuova pista clamorosa

Manca davvero poco al ritorno in campo del Milan, per il difficile impegno di San Siro contro la Fiorentina. La squadra di Stefano Pioli è chiamata a vincere se vuole, a quattro giornate dalla chiusura della Serie A, avvicinarsi alla conquista dello scudetto. Con l’Inter alle spalle pronta ad insidiare la leadership rossonera, per il Milan è però già tempo di valutare quelle che saranno le prossime mosse durante il calciomercato estivo.

Uno dei nomi caldi dei quali si discuterà molto presto è quello di Zlatan Ibrahimovic. A meno di due mesi dalla scadenza contrattuale con il ‘Diavolo’, il futuro del gigante svedese è ancora tutta da decifrare. All’orizzonte spunta un’ipotesi inattesa e, a rivelarla, è la giornalista Paola Ferrari che su Twitter è tornata a parlare di Milan e soprattutto del destino della punta di Malmoe.

Nuova carriera, addio Milan: l’annuncio su Ibrahimovic

Come detto, il campione svedese è in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato il contratto con il club rossonero. La giornalista, su Twitter, ha svelato il clamoroso retroscena che potrebbe riguardare il prossimo futuro di Ibrahimovic. Al centro di tutto la scomparsa nelle scorse ore dello storico procuratore della punta rossonera, Mino Raiola. “Ibra potrebbe prendere le redini della società di Raiola. Ma vorrebbe dire l’addio al Milan. È un’ipotesi alla quale si sta pensando”.

Il mistero intorno al destino dell’attaccante rossonero si infittisce, dunque, con una nuova ipotesi per il futuro di Ibrahimovic. Lontano da Milanello e dal Milan, dalla Serie A ed in generale dal calcio giocato. Appendere gli scarpini al chiodo ed intraprendere una carriera decisamente diversa.

Ad un passo dai 41 anni, il campione può davvero dire addio alla carriera da calciatore per continuare ciò che Mino Raiola ha costruito negli ultimi anni.