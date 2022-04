Lo voleva il Milan: adesso l’Inter lo scambia con il big

Il calciomercato dell’Inter può registrare un clamoroso scambio estivo: l’ex obiettivo del Milan in nerazzurro, addio al big

Non solo il match contro il Bologna nei pensieri dell’Inter. Mancano quattro sfide in Serie A, oltre alla finale di Coppa Italia nel mezzo con la Juventus. Un finale di stagione rovente per i campioni d’Italia in carica che hanno tutta l’intenzione di ripetersi, portando il 20esimo tricolore della storia interista tra le braccia di Simone Inzaghi. Dal calcio giocato al calciomercato, Marotta e Ausilio valutano le prossime operazioni, sia in entrata che in uscita.

Gli occhi della dirigenza meneghina si spostano in Spagna ed in particolar modo in casa Real Madrid. Uno dei nomi che sembrerebbe aver convinto i vertici della ‘Beneamata’ è quello di Dani Ceballos, che non rientra nei piani futuri di Carlo Ancelotti. Lo spagnolo, a più riprese, è stato un obiettivo del Milan: adesso, però, potrebbe approdare sull’altra sponda del Naviglio.

Ceballos all’Inter: Ancelotti punta allo scambio

Ceballos in questa stagione ha collezionato 13 presenze, con 1 assist e solo 186′ in campo. Adesso, l’Inter valuterebbe il prestito del talentuoso centrocampista: un’idea che a Madrid non convince a pieno il Real. Le ‘Merengues’ starebbero temporeggiando, con l’idea di chiedere uno dei big di Inzaghi in cambio.

Si tratta di Stefan de Vrij, valutato al pari di Ceballos non meno di 25 milioni di euro. L’olandese è lontano dal rinnovo e potrebbe, tra poco più di un anno, andare a scadenza partendo a zero.

Situazione dunque in divenire: con Ceballos in nerazzurro, de Vrij potrebbe prendere la via di Madrid per la gioia di Carlo Ancelotti.