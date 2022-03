Calciomercato, duello tra Inter e Milan | La big lo ‘scarica’

Il Real Madrid scarica un centrocampista che piace molto alle big milanesi, Inter e Milan in ottica giugno

In casa Real Madrid sono tanti i movimenti di mercato che arriveranno in estate, sia in entrata che in uscita. Il club madrileno ha solo un obiettivo, Kylian Mbappé, ma per sopperire alla cifra che dovrà sborsare per il suo ingaggio, avrà necessità di lasciar andare qualche giocatore importante per fare cassa.

Alcuni giocatori storici come Marcelo non rinnoveranno e lasceranno Madrid a fine stagione. Altri non convincono più pienamente la società e potrebbero partire a fine stagione. Tra i candidati c’è Isco, così come Marco Asensio, ma c’è anche Dani Ceballos. Il centrocampista andaluso ex Betis ha disputato due stagioni in prestito all’Arsenal. Quest’anno è tornato al Real ma non ha mai convinto a pieno Carlo Ancelotti che non lo ha mai schierato titolare.

Addirittura nell’ultima di campionato è entrato in campo al minuto ’89. Un episodio molto eloquente che certifica la totale mancanza di intesa con Ancelotti. Sembra evidente che il futuro di Ceballos sarà lontano da Madrid, visto anche il contratto in scadenza a giugno 2023. Una situazione che suscita grande interesse nelle due big di Milano.

Inter e Milan pensano a Ceballos per giugno

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, ‘diariogol.com’, Ceballos è nei piani di Inter e Milan che già in passato lo avevano considerato tra le opzioni per il centrocampo. Entrambe le squadre milanese, in lotta per lo scudetto in Serie A, hanno esigenza di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

La valutazione del centrocampista spagnolo è di circa 20 milioni di euro e soprattutto il Milan potrebbe sfruttare i buoni rapporti con i blancos che nelle ultime stagioni hanno visto in ballo giocatori come Brahim Diaz e Theo Hernandez passare da Madrid a Milano, sponda rossonera. Molto, però, dipenderà anche dal giocatore che sembra più intenzionato a rimanere in Liga e a tornare al Betis, la squadra con cui si è espresso al meglio in carriera.