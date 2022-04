Milan-Investcorp, ci siamo. Ma rispunta Mr. Li: 320 milioni

Il Milan vuole tornare a trionfare in Serie A con l’accesa lotta Scudetto, ma a breve ci saranno novità per il cambio di proprietà

Una situazione ancora da delineare ufficialmente. Se da una parte il Milan è pronto a dare battaglia fino alla fine per lo Scudetto, la società rossonera sarebbe molto vicina alla cessione.

Già da qualche settimana si è diffusa la notizia della cessione di Elliott ad Investcorp con l’accordo che potrebbe avvenire sulla base di 1,1 miliardi di euro. L’annuncio ufficiale dovrebbe già arrivare a breve dopo lunghe trattative: giovedì o venerdì prossimo già decisivi per il passaggio di consegne al fondo del Bahrein. Entro fine stagione potrebbe arrivare il ‘closing’ per ultimare tutti i dettagli in vista della prossima stagione. Inoltre, ci sarebbero così tante novità anche all’interno dell’organigramma con Paolo Maldini pronto ad essere confermato con un rinnovo alquanto meritato.

Milan-Investcorp, Mr. Li di nuovo protagonista: il motivo

Come svelato nelle ultime dal Sole 24 Ore sarebbe pronto a tornare protagonista anche l’ex proprietario del club rossonero, Mr. Li, che avrebbe dato il via ad una causa con istanza di risarcimento per circa 320 milioni di euro, proprio il valore della plusvalenza che incasserà Elliott, ma al momento non ci sarebbero conferme ufficiali. Da tempo l’uomo d’affare cinese era sparito dalla circolazione proprio dopo l’escussone del pegno su circa 300 milioni di euro di finanziamento di Elliott.