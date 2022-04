È emergenza difesa per l’Inter: due big ko, in dubbio per l’Udinese

L’Inter è stata costretta a rinunciare a due big del reparto difensivo nel recupero contro il Bologna: le ultime sulle loro condizioni

Impegno fondamentale per l’Inter contro il Bologna. La ‘Beneamata’ ha l’occasione di riprendersi il primo posto in classifica sorpassando il Milan, ma per far sì che ciò accada serviranno necessariamente i tre punti.

Le squadre stanno disputando il secondo tempo in questi minuti e il risultato è sull’1-1. La gara, dunque, è in equilibrio al momento, a dimostrazione di come si tratti di una sfida tutt’altro che semplice e scontata. A complicare maggiormente l’impegno, poi, gli stop di Alessandro Bastoni e Samir Handanovic. I due calciatori nerazzurri hanno dato forfait a causa di problemi fisici e mister Inzaghi non li ha potuti schierare dall’inizio.

Inter, le condizioni di Handanovic e Bastoni

Per quanto riguarda il portiere sloveno, si tratta di una contrattura del muscolo obliquo esterno dell’addome, mentre il difensore centrale ha accusato un affaticamento muscolare. Al loro posto sono andati in campo dall’inizio Ionut Radu e Federico Dimarco. Andranno, dunque, valutate le loro condizioni in vista del prossimo impegno di domenica 1 maggio contro l’Udinese. Vi terremo aggiornati.