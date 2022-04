Lo scambio con l’Inter è da urlo: il big saluta Allegri

La Juventus è pronta a sciogliere uno dei nodi di mercato per la prossima stagione: clamoroso scambio con l’Inter all’orizzonte

La ‘Vecchia Signora’ si appresta ad affrontare il Bologna, all’Allianz Stadium, nella 33esima giornata di Serie A. Una Juventus che non può frenare la corsa in campionato per blindare il quarto posto in classifica che regalerà l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. I pensieri del club bianconero sono tuttavia già rivolti alla stagione che verrà, ed in particolar modo al prossimo calciomercato estivo. Diversi i nomi sul taccuino del ds Cherubini che, tuttavia, tra entrate e uscite deve fare i conti anche con i nodi legati ai rinnovi.

Uno di questo è certamente quello riguardante Juan Cuadrado che ha rinnovato automaticamente il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2023, avendo raggiunto le 40 presenze in stagione. Situazione particolare, però, visto che il club torinese intende rivedere l’accordo con il colombiano a cifre diverse. Al momento l’accordo manca ed è per questo che già da giugno potrebbe aprirsi una clamorosa ipotesi di scambio con l’acerrima rivale.

Cuadrado all’Inter: prove di scambio

L’ultima idea della società bianconera sarebbe quindi quella, in caso di mancato accordo per un nuovo rinnovo a cifre diverse di Juan Cuadrado, di inserire il colombiano in un’eventuale trattativa di scambio con l’Inter. Il laterale, valutato intorno ai 15-18 milioni di euro, ha fino ad ora collezionato 40 presenze con 5 reti e 5 assist vincenti: il suo futuro, però, potrebbe essere a Milano.

Il ds Cherubini starebbe sondando il terreno per un possibile scambio con l’ex Marotta: un nome in particolare intriga non poco la Juventus. Si tratta di Stefan de Vrij, centrale olandese in scadenza, come Cuadrado, tra un anno e valutato circa 25 milioni dall’Inter.

Situazione dunque in divenire, con Cuadrado e de Vrij potrebbero essere protagonisti di un clamoroso scambio la prossima estate.