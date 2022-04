Anche Bernardeschi saluta la Juve: ecco dove giocherà

Il futuro di Federico Bernardeschi sarà lontano dai colori bianconeri, addio Juventus: ecco dove potrebbe approdare

Il finale di stagione vedrà la Juventus giocarsi la finale di Coppa Italia contro l’Inter, mentre in campionato i bianconeri hanno tutta l’intenzione di blindare il quarto posto che garantirebbe l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Dal campo al calciomercato, molto sembrerebbe poter cambiare nelle prossima sessione estiva. La rosa a disposizione di Allegri registrerà numerosi cambiamenti, tra entrate e soprattutto uscite.

In difesa potrebbero salutare de Ligt e Chiellini mentre a centrocampo sono da valutare i destini di Arthur in primis, ma anche Rabiot e McKennie. Attenzione all’attacco, però, il reparto che maggiormente verrà stravolto dal prossimo giugno. Dirà addio Dybala mentre è ancora tutto da decidere l’eventuale riscatto di Morata dall’Atletico Madrid.

Non solo Milan: svolta per Bernardeschi a zero

Tra i sicuri partenti c’è però anche Federico Bernardeschi, in scadenza al termine dell’attuale stagione e che non rinnoverà con la Juventus. Per l’ex esterno della Fiorentina si aprono diverse opportunità: si decide il suo futuro. Federico Pastorello, agente del talento di Carrara, sta sondando il terreno con il Milan da tempo. I rossoneri sono a caccia di colpi per gli esterni di Pioli e rimangono tra le squadre in prima fila per abbracciare Bernardeschi a giugno. Viva la candidatura del Monaco che già a gennaio è stata avvicinata al giocatore bianconero.

Non dovrebbe farsi avanti l’Inter visto che con Gosens ed il possibile rinnovo di Perisic non necessita interventi di peso in quella zona del campo. Da non trascurare, infine, la possibile firma di Bernardeschi con un club di Premier League: diverse le società inglesi con cui Pastorello è in ottimi rapporti e dove potrebbe quindi portare Bernardeschi.

Dal Leicester all’Arsenal ma non solo: l’unica certezza è che Bernardeschi non vestirà più la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione.