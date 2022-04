Ancelotti non si oppone, Maldini ci riprova | Ritorno di fiamma

L’asse Milano-Madrid – sponde rossonera e merengue – è sempre più caldo: altro affare in vista per il club di Via Aldo Rossi

In ottimi rapporti dai tempi in cui ad essere amministratore delegato dei rossoneri era un certo Adriano Galliani, Milan e Real Madrid proseguono nelle proficue collaborazioni di mercato che ultimamente hanno visto il club madrileno accordare il prestito biennale di Brahim Diaz a favore della società italiana. Altri possibili colpi (vedi Isco o Asensio) fervono poi all’orizzonte sull’asse Milano-Madrid. In questo contesto non deve sorperndere un ritorno di fiamma, di stampo rossonero, per un altro giocatore di proprietà merengue.

Il caso in oggetto riguarda un calciatore già seguito la scorsa estate da Paolo Maldini, ma poi finito alla Fiorentina, che lo ha prelevato dal Real con la formula del prestito secco senza diritto di riscatto. Proprio grazie alla natura dell’accordo in questione, il ‘Diavolo’ avrebbe trovato margine di intervento per convincere il club spagnolo a cedere l’esterno. Il problema potrebbe essere rappresentato dal possibile assalto della stessa Viola, forte della volontà del giocatore – che si trova benissimo a Firenze con mister Italiano – di vestire ancora la maglia dei gigliati.

Milan-Odriozola: la carta Brahim Diaz

Il profilo in oggetto è Alvaro Odriozola, una delle note più liete nell’ottima stagione – che profuma d’Europa – della Fiorentina. Come detto, pur non potendo esercitare nemmeno una prelazione sul rinnovo del prestito o sull’acquisto definitivo – il club di Rocco Commisso avanzerà la sua proposta al Real Madrid. Tale è la voglia di trattenere Odriozola anche per la prossima stagione. Il Milan però ha una carta importante da potersi giocare. Un calciatore, sempre di proprietà Real, che potrebbe far gol a Pradé e a Joe Barone.

Ecco ritornare in auge il nome di Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo piace da matti allo staff tecnico fiorentino: quale miglior occasione per destinare l’ex City a Firenze chiedendo ai toscani di farsi da parte per Odriozola? Il disegno di Maldini, in fondo, accontenterebbe tutti. I rossoneri avrebbero l’esterno di cui tanto hanno bisogno; la Fiorentina un trequartista di livello in grado di innescare le punte; il Real Madrid, vero regista dell’operazione dovendo ‘annullare’ un anno di prestito di Brahim al Milan, non avrebbe il problema di trovare una nuova sistemazione all’iberico attualmente in maglia viola.