30 milioni sul piatto: Maldini anticipa tutti e lo porta al Milan

Il Milan prepara l’offerta per il big: Maldini all’assalto in vista del calciomercato estivo, pronti 30 milioni

Saranno settimane bollenti quelle che attendono il Milan di Stefano Pioli. Vincere tutte le cinque partite rimanenti per completare il girone di ritorno in Serie A, sperando in un passo falso dell’Inter che riporti lo scudetto nella Milano rossonera dopo ben 11 anno dall’ultimo tricolore targato Allegri. Se la squadra non attende altro che scendere in campo per il big match dell’Olimpico contro la Lazio di Sarri, la dirigenza invece lavora già senza sosta alle prossime mosse.

Il calciomercato estivo del Milan sarà all’insegna del cambiamento, diverse le idee che Maldini e Massara hanno in mente sia tra le uscite che per le entrate. Ed e proprio in ottica rinforzi, secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, che il ‘Diavolo’ avrebbe già pronta un’offerta per uno degli esuberi di Carlo Ancelotti. Il primo colpo del nuovo Milan potrebbe arrivare proprio dal Real Madrid.

Colpo dal Real: pronti 30 milioni

Il portale spagnolo sottolinea come il Real Madrid sia disposto a cedere Marco Asensio nel prossimo mercato estivo. Nonostante l’ipotesi rinnovo resti sul banco, l’idea del Milan è chiara: Asensio merita un sacrificio economico ed è per questo che Maldini è disposto ad accontentare Florentino Perez, offrendo ben 30 milioni di euro.

Il Milan, dunque, ha intenzione di superare la folta concorrenza per l’esterno maiorchino classe 1996 che può dunque davvero rappresentare il grande colpo per l’estate rossonera.

In scadenza il 30 giugno 2023, Asensio ha messo a segno 11 reti con 1 assist vincente e 37 presenze complessive, tra campionato e coppe.