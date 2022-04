Conte torna bianconero: 80 milioni e subito ‘scippo’ all’Inter

Conte per vincere subito. Il tecnico può chiedere di l’acquisto di un big dell’Inter che lui vinse lo Scudetto

Nella prossima stagione Antonio Conte potrebbe non essere l’allenatore del Tottenham, al quale è contrattualmente legato fino a giugno 2023, bensì di un’altra squadra del massimo campionato inglese.

Nello specifico del Newcastle, mesi fa acquistato da Pif – che in precedenza aveva fatto un sondaggio per l’Inter – e riuscito alla fine a conquistare una preziosa salvezza. Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita ha un progetto ben chiaro a tutti: far diventare i ‘Magpies’ una dei team più forti della Premier e poi d’Europa. Per vincere subito, il club bianconero potrebbe decidere di affidarsi a un tecnico esperto e, appunto, vincente.

Qualche mese fa è uscito fuori il nome di Mourinho, ma il portoghese intende proseguire la sua avventura sulla panchina della Roma. E allora chi meglio di Conte, collezionista di campionati. Uno peraltro l’ha vinto proprio in Inghilterra, alla guida del Chelsea.

Per strappare il sì del salentino, il Newcastle dovrebbe ovviamente mettere sul tavolo un contratto importante – da almeno una decina di milioni a stagione – e soprattutto garanzie di un calciomercato ad altezza top club. Sulla lista della spesa di Conte potrebbe finire subito un big nerazzurro, uno dei protagonisti della cavalcata scudetto nella passata stagione. Stiamo parlando di Lautaro Martinez, che la società targata Suning può ‘sacrificare’ in estate per le ormai note esigenze di cassa.

Calciomercato Inter, il Newcastle fa doppietta: Lautaro insieme a Conte

Come per Conte, anche per convincere Lautaro Pif dovrebbe tirare fuori molti soldi. Magari offrirgli il doppio o quasi dell’attuale stipendio che è di circa 7 milioni bonus inclusi. Per il via libera interista alla cessione del cartellino del classe ’97, ricordiamo fresco di rinnovo fino al 2026, il Newcastle dovrebbe invece spendere tra i 70 e i gli 80 milioni di euro.