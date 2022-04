Nessuna trattativa, la Juventus ha deciso di mandarlo via

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi suggestivi, ma attenzione anche agli addii eccellenti

Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato tra acquisti e addii importanti: non ci sarà nessuna trattativa per il rinnovo contrattuale.

Saranno settimane intense per la Juventus sia per quanto riguarda il campo con la qualificazione alla prossima Champions che per la campagna acquisti estiva. Già i dirigenti bianconeri sono alla ricerca di nuovi innesti funzionali per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Verso l’addio ci sarebbe anche l’esterno bianconero, Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto con la Juventus. Lo stesso giocatore di Carrara potrebbe cambiare aria per una nuova avventura anche se era disposto ad abbassarsi lo stipendio. La Juventus non avrebbe avviato nessuna trattativa come svelato su Twitter dal giornalista Marcello Chirico. Una dinamica sottile che sarà più chiara nelle prossime settimane con la comunicazione ufficiale.

Calciomercato Juventus, addio ad un passo per Bernardeschi

L’ex giocatore della Fiorentina è tornato protagonista proprio con un gol contro i viola nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una rete decisiva per centrare l’ennesima finale per Massimiliano Allegri, da sempre protagonista nelle sfide più importanti. Il suo futuro ormai sembra essere lontano da Torino per una nuova avventura suggestiva: sulle sue tracce ci sarebbero già diversi top club d’Italia come Inter e Milan, pronti al colpo a parametro zero.