Vola da Spalletti con lo scambio: l’offerta che manda ko il Milan

Il Napoli pensa a proporre uno scambio, in vista dell’estate, per un giocatore seguito anche dal Milan: scatta l’allarme in casa rossonera

Il Milan è chiamato a rialzarsi fin da subito. Quel 3-0 in Coppa Italia contro l’Inter è senza dubbio pesantissimo e può avere ripercussioni importanti anche in campionato. A maggior ragione tenendo conto che il ‘Diavolo’ non veniva da un periodo positivo in termini di risultati e, soprattutto, prestazioni.

La squadra targata Stefano Pioli appare nettamente più in difficoltà a livello di fantasia e precisione dalla trequarti in avanti. La sensazione è che il gruppo non sia ancora sufficientemente maturo per raggiungere il gradino più elevato. Il lavoro del tecnico è esemplare, ma potrebbe non bastare per riportarsi finalmente a casa l’ambito Scudetto. Il destino ora è nelle mani dei cugini nerazzurri, potenzialmente in testa a +1 in attesa che vada in scena il famoso recupero col Bologna. Il prossimo impegno, inoltre, si prospetta assai complicato per Giroud e compagni, i quali incontreranno faccia a faccia tra le mura dello stadio Olimpico Maurizio Sarri e la sua Lazio (match in programma domenica sera). La gara in questione, però, riaccende i pensieri anche in ottica calciomercato. Non è un segreto come al Milan piaccia da tempo il profilo di Luis Alberto.

Calciomercato Milan, allarme Luis Alberto: il Napoli offre lo scambio

Il rapporto tra Sarri e lo spagnolo non è mai decollato, dunque quest’estate potrebbe davvero concretizzarsi l’addio ai biancocelesti. Non va esclusa la Juventus dalla corsa, anche se al momento appare più defilata. I capitolini hanno bisogno di ingenti entrate per accontentare il mister e rimodellare la rosa a sua immagine. Una cessione del classe ’92, in questo senso, darebbe una grande mano dal punto di vista economico, col patron Lotito che valuta il calciatore intorno ai 30 milioni di euro (ingaggio da 2,5 milioni netti).

Ma i rossoneri devono fare molta attenzione alla pericolosa concorrenza del Napoli. Stando a quanto si apprende da ‘Repubblica’, infatti, i partenopei pare si stiano interessando seriamente all’ex Liverpool. De Laurentiis e Spalletti, dal canto loro, avrebbero in mente di avanzare un’offerta di scambio inserendo nell’operazione il cartellino di Petagna, il cui prezzo si attesta sui 15 milioni di euro. Luis Alberto, tra l’altro, è assistito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Fabian Ruiz, un piccolo dettaglio che può giocare a favore dei campani. Il Milan è avvisato.