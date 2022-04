Il piano di Marotta gela la Juventus: pronto lo scambio

Il calciomercato dell’Inter può vedere un’inattesa accelerata per il gioiello: via allo scambio che batte la Juventus

Ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta già a tuffarsi nelle possibile trattative che vedranno la luce nel prossimo calciomercato estivo. Nei piani dell’Inter vi sarebbero anche alcune cessioni per fare spazio ad eventuali colpi da regalare a Simone Inzaghi nel prossimo mercato. Il capitolo legato agli addii potrebbe riguardare anche Denzel Dumfries, dopo un solo anno in maglia nerazzurra.

Dopo aver mostrato difficoltà ad inizio stagione, il laterale olandese si è riscattato alla grande diventando imprescindibile per la corsia di destra dei campioni d’Italia. Attenzione, però. Perchè Marotta e Ausilio non escludono la partenza dell’ex PSV per il quale chiederebbero almeno 35 milioni di euro che permetterebbero all’Inter di registrare anche un’importante plusvalenza.

Addio Dumfries: l’Inter beffa la Juve per l’erede

L’idea della dirigenza nerazzurra per rimpiazzare il 26enne di Rotterdam potrebbe far infuriare Allegri e lasciare a mani vuote la Juventus. Nel mirino dell’Inter c’è infatti uno dei nomi che recentemente è stato accostato con forza ai colori bianconeri. Si tratta di Nahuel Molina, terzino argentino sotto contratto fino al 2026 con l’Udinese con cui ha già collezionato 31 presenze, segnando 7 reti e 4 assist vincenti.

Per convincere il club friulano a cedere Molina, valutato circa 30 milioni di euro, il club meneghino avrebbe intenzione di mettere sul piatto una contropartita più un conguaglio cash. Ecco quindi che Andrea Pinamonti, attualmente in prestito all’Empoli, potrebbe fare al caso dell’Udinese per rinforzare l’attacco del prossimo anno.

Pinamonti ha una valutazione vicina ai 17-18 milioni di euro: l’operazione che ha in mente l’Inter, dunque, può portare al sorpasso sulla Juventus per il cartellino di Molina il prossimo giugno.