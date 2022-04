Affare Milan-Barcellona: è il sostituto di Romagnoli

Il Milan pianifica un colpo di spessore dalla Spagna: ecco l’affare con il Barcellona che può far gioire Pioli

Il Milan si è messo alle spalle il match contro il Genoa ed è già proiettato alla prossima sfida di Coppa Italia contro l’Inter, per la semifinale di ritorno dopo il pari dello scorso 1 marzo. Dal calcio giocato al calciomercato, per la società di via Aldo Rossi è già tempo di lavorare a quelli che saranno i colpi di spessore da regalare a Stefano Pioli. Uno di questi potrebbe arrivare dalla Spagna ed in particolar modo da Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, Clement Lenglet lascerà il Barcellona al termine dell’attuale stagione. Anche contro l’Eintracht Francoforte Xavi ha deciso di tenere in panchina Lenglet, dirottando Araujo sulla destra e Mingueza al centro accanto a Eric Garcia. Una bocciatura in piena regola quella riservata al difensore francese che, nonostante la lunga scadenza con i catalani (2026) è destinato dunque a dire addio al club di Laporta.

Lenglet al Milan con lo sconto: la situazione

Lenglet non rientra più nei piani di Xavi: in questa stagione ha collezionato 20 presenze con soli 903′ in campo ed un assist vincente all’attivo. Il Milan potrebbe approfittare della bocciatura in piena regola del difensore, arrivato in Catalogna nell’estate 2018 dal Siviglia per 35 milioni di euro. Il Barcellona, pur di liberarsi di uno dei suoi esuberi di lusso, lascerebbe partire Lenglet con un forte sconto.

Potrebbero bastare quindi 20 milioni per vedere il 26enne di Beauvais in quel di Milanello, pronto a rimpiazzare Romagnoli destinato a salutare a zero il prossimo 30 giugno. Il club di Laporta ha già provato a cedere Lenglet lo scorso gennaio ma il difensore non ne ha voluto sapere di salutare Barcellona: su di lui diversi club, dal Newcastle all’Arsenal.

Il Milan, però, può davvero premere il piede sull’acceleratore per regalare a Pioli il prossimo compagno di reparto di Kjaer e Tomori.