Il Milan potrebbe mettere nel mirino il nome di Clement Lenglet, difensore centrale del Barcellona: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, non senza difficoltà, è riuscito a passare il turno in Coppa Italia contro il Genoa del grande ex Shevchenko.

Sono stati necessari i supplementari per la squadra rossonera per battere il Grifone che sta cercando di rilanciarsi dopo un periodo di risultati non particolarmente esaltante. C’è stata però anche una brutta notizia per il Milan: Fikayo Tomori ha infatti accusato un problema al ginocchio che l’ha costretto a lasciare il campo tenendo in seria apprensione lo staff del Milan e Stefano Pioli che, già da mesi, deve riuscire a compensare l’assenza di Simon Kjaer, leader emotivo della squadra meneghina.

In questa finestra invernale di calciomercato, il Milan è a caccia di un difensore centrale che possa sopperire alle continue assenze, da quella a lungo termine di Kjaer fino ai recenti problemi di Tomori, riscattato dal Chelsea la scorsa estate. I rossoneri stanno proprio cercando un’operazione simile a quella che ha portato il giocatore inglese e attenzione ad un profilo che arriva dal Barcellona di Xavi: stiamo parlando del francese Clement Lenglet.

Calciomercato Milan, obiettivo Lenglet: ecco la strategia

Lenglet è un classe 1995 e, con la maglia del Barcellona, non ha mai davvero convinto da quando è arrivato. Il giocatore francese ha un contratto con i blaugrana fino al 2026, termini lunghissimi che non escludono però una partenza. In questa stagione finora, Lenglet ha collezionato appena 11 presenze in Liga ed ha una valutazione di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Il Milan potrebbe provare ad offrire al Barcellona un prestito secco o, magari, con diritto di riscatto per riuscire ad avere il francese subito. I blaugrana invece preferirebbero un trasferimento a titolo definitivo.