Milan-Genoa 2-0: il Diavolo risponde all’Inter e torna in vetta

Il Milan batte il Genoa nell’anticipo della 33^ giornata di Serie A: importante vittoria per la formazione rossonera

Il Milan risponde all’Inter dopo il successo dei nerazzurri sul campo dello Spezia. Decisive le reti di Leao e Messias nella sfida con il Genoa.

Bastano undici minuti di gioco al Milan per sbloccare il risultato: in gol Rafael Leo, bravo a battere Sirigu con un preciso tocco in diagonale su un bellissimo cross di Kalulu che mette il gioiellino rossonero in condizione di trovare la rete del vantaggio. Il raddoppio arriva solo nel finale, dopo una prestazione anonima dei rossoneri.

In gol Messias che all’87’ raddoppia e chiude la pratica dopo un tiro respinto da Sirigu sugli sviluppi di un cross velenoso di Theo Hernandez. Nel finale da segnalare una grande parata di Maignan che tiene la porta inviolata negando il gol ad Hernani.

Milan-Genoa 2-0: tabellino e classifica

MILAN-GENOA 2-0

11′ Leao, 87′ Messias

CLASSIFICA SERIE A: Milan 71, Inter 69, Napoli 66; Juventus 62; Roma 57; Lazio 55; Fiorentina* 53; Atalanta* 51; Sassuolo 46; Verona 45; Torino* 39; Bologna* 37; Udinese** 36; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno