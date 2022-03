Calciomercato, doppio addio da Barcellona: che occasioni per la Serie A

Il Barcellona è tornato a gioire grazie alla cura Xavi: tanti i risultati positivi dei blaugrana, ma in due potrebbero dire addio

Un repentino cambio di marcia per Xavi. Il Barcellona è tornato ai fasti di un tempo grazie al lavoro dell’allenatore spagnolo, che conosce molto bene l’ambiente blaugrana.

In Liga c’è stato un importante passo in avanti, mentre in Europa League hanno superato il turno grazie alla vittoria entusiasmante a Napoli. Ora Xavi si coccola i suoi: a gennaio sono arrivati giocatori di livello assoluto come Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traore, che hanno così aumentato il tasso tecnico del reparto offensivo a disposizione di Xavi. Inoltre, anche l’arrivo di Dani Alves ha riportato senso d’appartenza alla compagine blaugrana dopo i successi sotto la gestione di Pep Guardiola.

Verso l’addio ci sarebbero due giocatori del Barcellona, Lenglet e Umtiti, che non farebbero più parte del progetto tecnico dei catalani. I due centrali difensivi ormai sono ai margini con Xavi che ha puntato tutto sulla coppia formata da Araujo e Pique.

Calciomercato, Lenglet e Umtiti idee in Italia

Come svelato dal quotidiano spagnolo Sport il Barcellona potrebbe mettere a segno un altro colpo in difesa con l’arrivo del danese, Andreas Christensen, che si libererà a parametro zero dal Chelsea. In questo modo Lenglet e Umtiti sarebbero sul punto di dire addio per essere protagonisti altrove dopo un periodo non troppo esaltante per la loro carriera. Così le big della Serie A potrebbero pensare proprio ai due colpi in uscita dal club blaugrana per andare a puntellare i rispettivi reparti difensivi. Che occasioni per la Serie A: vicina la cessione dal Barcellona.