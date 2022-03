Nuovo bomber per la Juve: scambio insolito e Inter ko

La Juventus spiazza tutti e anticipa l’Inter: la proposta dei bianconeri per il bomber lascia a bocca asciutta i campioni d’Italia

Meno di una settimana a quella che sarà sicuramente una super sfida decisiva per la corsa scudetto. Juventus-Inter, stavolta, andrà ben oltre il concetto di Derby d’Italia con i bianconeri pronti a mettere i bastoni tra le ruote ai campioni d’Italia, provando a fornire un succulento assist a Milan e Napoli. Il duello sul campo tra Juventus ed Inter potrebbe però spostarsi anche fuori dal rettangolo verde, in sede di calciomercato.

I bianconeri, non è un mistero, vivranno una piccola grande rivoluzione a giugno con in particolar modo diverse operazioni pianificate per l’attacco. L’addio certo di Dybala, il riscatto di Morata ancora in bilico e Kean che ha deluso le aspettative: ecco che per affiancare Vlahovic e Chiesa, l’anno prossimo, tutto ciò potrebbe non bastare.

La Juventus ci riprova: scambio per il bomber

Un’idea tutt’altro che nuova, si tratterebbe infatti più di un ritorno di fiamma quello che la Juventus è pronta a vivere per Duvan Zapata. Il bomber colombiano, in scadenza tra un anno con l’Atalanta, torna prepotentemente di moda per l’attacco della ‘Vecchia Signora’. Zapata resta da mesi nel mirino dell’Inter ma, a sorpresa, la società torinese potrebbe mettere ko l’Inter nella corsa alla punta di Gasperini.

Zapata può lasciare Bergamo in caso di mancata qualificazione della ‘Dea’ alla prossima Champions League: l’offerta della Juventus può convincere i nerazzurri a lasciar partire l’ex Napoli. Il riscatto di Demiral, fissato a 16 milioni di euro, come primo tentativo: l’Atalanta, però, potrebbe chiedere un sostanzioso conguaglio cash per raggiungere la valutazione di 30 milioni per il classe 1991.

Zapata, in questa stagione in maglia nerazzurra, ha segnato 12 reti e firmato ben 7 assist vincenti in 23 apparizioni tra campionato e coppe: il suo futuro potrebbe quindi essere davvero a Torino, come vice Vlahovic, con buona pace dell’Inter.