Secondo tentativo e super scambio: Mourinho adesso spiazza la Juve

Roma e Juventus nuovamente al tavolo delle trattative: Allegri non molla ma la risposta di Mourinho spiazza i bianconeri

La Juventus si prepara per uno dei match più importanti dell’anno. Un Derby d’Italia, quello in scena domenica prossima all’Allianz Stadium contro l’Inter, che sarà sicuramente decisivo nella corsa scudetto. Con Milan e Napoli spettatori interessati, l’esito del big match sarà cruciale per il prosieguo della stagione. Quando mancano solo otto giornate al termine della Serie A, però, i club si stanno già muovendo per quella che sarà una vivace sessione di calciomercato estivo.

In tal senso, è la Juventus la grande candidata ad essere protagonista, dopo aver già portato in bianconero nomi di spicco come Zakaria e Vlahovic lo scorso gennaio. In cima alla lista del ds Cherubini vi è sempre un nome: Nicolò Zaniolo. Il gioiello della Roma rimane il grande sogno per l’attacco di Allegri, soprattutto in previsione dell’ormai annunciato addio di Dybala.

Juve-Zaniolo: risposta a sorpresa della Roma

La Juventus pur di arrivare a Zaniolo, valutato non meno di 40-45 milioni di euro dal club giallorosso, è disposto a sacrificare Weston McKennie. Il cartellino del talentuoso centrocampista americano si attesta intorno ai 30 milioni: la risposta della Roma può però complicare i piani bianconeri.

La Roma accetterebbe l’arrivo di McKennie che non dispiace a Mourinho, ma per Veretout. Il francese, che piace alla Juventus ed è valutato circa 20 milioni di euro, può quindi essere l’alternativa.

Uno tra Zaniolo e Veretout, dunque, in bianconero: con McKennie che può davvero finire alla corte di Josè Mourinho.